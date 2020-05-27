誠如美國職籃NBA一直討論誰是最偉大球員，職業男網也有對於三大天王費德勒（Roger Federer）、喬柯維奇（Novak Djokovic）、納達爾（Rafael Nadal）誰是史上最偉大的爭論，義大利職業男網選手佛尼尼（Fabio Fognini）給了個人意見，而且他毫不猶豫就選了多年好友喬帥。

佛尼尼說：「費德勒、喬柯維奇和納達爾這3位名將當中，我覺得喬帥是唯一可以勝過其他的人的頂尖高手，他的才智、體格及對於優秀的渴望，我覺得他可以改寫費德勒目前保持的紀錄。」

喬柯維奇比費德勒年輕6歲，且他在西班牙馬貝拉的住宅就有硬地網球場，讓他在新冠肺炎疫情導致比賽停擺期間，還可以有地方可以維持訓練，不會讓球技太生疏，如果今年法國網球公開賽、美國網球公開賽兩場大賽可以順利進行，喬帥有機會將生涯四大賽冠軍數往上增加。

佛尼尼除了點名好友喬科維奇是史上最偉大球員，也透露兩人累積多年的友誼，「比賽停擺期間我跟喬帥聊了不少，也問他關於冥想的事，喬帥跟我從14歲就認識了，所以我很清楚他會達成很偉大的成就，他有鋼鐵般的意志，我們真的蠻常聊天的。」

佛尼尼生涯在ATP巡迴賽對壘過8次，佛尼尼到現在還沒贏過好友，也只從喬帥手上贏過兩盤。

(中時 )