提升救災能量，左鎮熱心里民提供機動性高、可涉水的曳引機供公所在災害時調度使用，27日簽署支援協定。（台南左鎮區公所提供／劉秀芬台南傳真）

提升救災能量，左鎮熱心里民提供機動性高、可涉水的曳引機供公所在災害時調度使用，27日簽署支援協定。（台南左鎮區公所提供／劉秀芬台南傳真）

提升救災能量，左鎮熱心里民提供機動性高、可涉水的曳引機供公所在災害時調度使用，27日簽署支援協定。（台南左鎮區公所提供／劉秀芬台南傳真）

台南市左鎮區部分山區因地形所致，道路、橋梁及邊坡易因大雨颱風發生淹水、走山、斷橋等災害，造成孤島現象，為了協助救災，熱心里民願意提供機動性高、可涉水的曳引機供公所在災害時調度使用，27日在台南市災害防救辦公室執行祕書侯俊彥及里民見證下，完成支援協定簽署儀式。

左鎮區長李燿州表示，農民的曳引機平時主要以搬運貨物為主，車後的平台可以升高，可以載人載物資，加上馬力大、穩定性夠、機動性高、可涉水的特性，可因地制宜，在災害發生時，協助作為緊急疏散撤離及運送物資之交通工具。

李燿州說，公所結合社會資源，擴充區級防救災整備能力、疏散撤離能量及提升災時緊急應變能力，感謝光和里里民標勝寶、洪燈城願意提供農用機具支援區公所在災害發生時調度使用，若萬一災害真的來臨了，能安全迅速將受困民眾載送至鄰近避難場所。

侯俊彥表示，自主防災網的建構，是市府和公所共同努力的目標，感謝這些熱心里民能協助支援救災工作，相信加入民間的力量，公私合力互助共濟，更能發揮救災效能。

李燿州表示，公所建構災害防救系統，與多家餐廳商店簽訂熱熟食支援協議，也與多所教會、寺院簽訂避難收容處所支援協定，與客運公司簽緊急救災租用協定，加上今天所簽訂的曳引農用機具支援協定，更強化區內災民涉水運送能量，讓區內各面向防災能量更齊備。

(中時 )