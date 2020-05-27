長榮國際連鎖酒店攜手台灣高鐵推出「快旅台灣 慢享生活」住房加車票超值優惠專案，只要到酒店官網預訂6、7月份住房，即可獨享加購高鐵標準及商務車廂車票全額票價6折優惠；搭配指定住房專案，再享房價優惠最低2,499元起。

為鼓勵消費者走出戶外，長榮國際連鎖酒店分布於北、中、南、東的各個據點也紛紛祭出折扣，其中長榮桂冠酒店（台中）高級家庭房每房只要2,499元，平假日適用，是親子旅遊的絕佳首選。

針對喜歡美食的饕客，長榮桂冠酒店（基隆）、台糖長榮酒店（台南）則推出平日每房最低2,599元起的優惠，邀請消費者一起大啖在地小吃，長榮桂冠酒店（台北）跟長榮鳳凰酒店（礁溪）也分別推出雙人同行2,888元及5,500元起的防疫貼心價，不管是喜歡城市的熙攘或是鄉間的慢活，旅客都能以最經濟實惠的價格找到最適合的旅遊地。

此外，今年四月剛正式營運的長榮文苑酒店（嘉義）也推出每晚3,300元起的超值房價，喜歡嘗鮮的旅客也可以藉此品味具山林意境的住宿體驗。

除了推出住房加車票超低優惠外，今年6月4日至15日長榮國際連鎖酒店也於旗下長榮桂冠酒店（基隆、台北、台中）、長榮文苑酒店（嘉義）、台糖長榮酒店（台南），以及長榮鳳凰酒店（礁溪）等六家國內酒店官方臉書粉絲團推出「發現台灣之美」貼文抽獎活動，號召粉絲朋友們在貼文下方上傳台灣風景美照、標註2位好友及「快旅台灣 慢享生活」，並且按讚及分享「發現台灣之美」活動貼文，即有機會抽中高鐵不分時段不限站點的免費車票及多樣精美小禮。

(工商 )