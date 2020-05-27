台股萬一關卡前震盪加大，但觀察5月初以來，台股在低檔位置有官股券商等買盤低接，而其中官股券商優先加碼獲利穩定的產業龍頭及金融股，近期買超張數前十大個股中以金融股占四成，建議投資人可跟著官股動向買，有機會拉高投資勝率。

國泰股利精選30 ETF（00701）經理人蘇鼎宇指出，近期各金控公司舉辦股東會，多數配息亮眼，整體殖利率相較去年大幅成長，而且金融股以配發現金股利為主，預估今年將配發的現金股利超過1,940億元、年成長超過8.6%，極具投資吸引力。

此外，巴菲特的投資公司波克夏．海瑟威（Berkshire Hathaway）第一季的資產配置中，仍持有大量金融股，可看出股神對金融業仍樂觀看待。

蘇鼎宇認為，台股雖自3月中低點8,523.63點反彈至今將近2,500點，但在台股萬一附近來到長期均線反壓區，而且隨中美關係緊張和香港國安法等變數影響下，恐震盪加劇，投資難度增加風險，金融股獲利穩健、配發股利大方，此時聰明的投資人不妨跟著官股及股神巴菲特逢低布局，或者也可透過選擇配置金融股達五成的國泰股利精選30 ETF（00701），輕鬆提高投資勝率。

(工商 )