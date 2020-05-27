1名網友在網路論壇Dcard透露，上週五和友人在新北市三重區要前往用餐時，被4名警察攔下臨檢。攔檢過程中，警察從車中搜出友人網購的壯陽藥，遭質疑是毒品，事後又將友人帶回派出所，要求友人抽血，甚至脫下褲子，要求將包皮拉下露出龜頭以及「菊花」扳開檢查。此名網友因此上網訓旺網友，警察並在未經證實的情況下，直接在街頭半強迫式將民眾帶行警局內檢查是正確嗎?

員警從車中搜出友人網購的壯陽藥，遭質疑是毒品，事後將友人帶回偵辦，要求友人抽血，和脫下褲子將包皮拉下露出龜頭以及「菊花」扳開檢查。(DCARD網友截圖)

據網友Po文了解，他上週五與友人在三重區要前往用餐時，突然發現前方有一輛警車停在左邊，並從車上下來4名警察，直接攔下網友2人進行臨檢。網友表示，因為基於信任警察，於是立即答應配合。

員警先當時在友人車上搜尋到一包壯陽藥，經友人告知是從網路上購買的壯陽藥，但員警不相信，拿出試紙和試劑二甲基卡西酮試劑測試，立即將友人依照違反三級管制藥物帶往派出所偵辦，該名網友也陪同前往。

但令網友震驚的是，友人在派出所內被員警要求脫個精光，還要求將包皮翻起，甚至轉過身去蹲下檢查肛門，之後進行一連串的抽血、尿液及筆錄，甚至後續被轉移到警察局的偵查隊偵辦。

網友質疑，被警察攔下臨檢還帶回偵辦，甚至全身檢查(肛門、菊花)還帶至偵查隊真的合理嗎?(Dcard論壇截圖)

網友質疑：「無罪推定原則在法院未判刑下來前，我們應該都是無罪的。」他也認為，友人的壯陽藥只是被疑似藥物，並非所未得管制藥物。他後來詢問了督察室，才得知2人並沒有公然拒絕，並且此名網友針對行程序法第7條，(1)採取之方法應有助於目的之達成。 (2)有多種同樣能達成目的之方法時，應選擇對人民權益損害最少者。 (3)採取之方法所造成之損害不得與欲達成目的之利益顯失均衡。整體而言，他認為警察直接懷疑民眾，直接帶至派出所偵辦令他百思不得其解。

(中時電子報)