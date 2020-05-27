【圖輯】想到台灣70年代的大美女，許多人可能會聯想到林青霞，不過，當時有位女星外型清新、氣質獨特，和胡因夢、周丹薇、林青霞並列台灣四大美女，她就是胡慧中。

胡慧中的演藝之路相當順遂，1979年獻出處女作《歡顏》一炮而紅，後來又陸續接演《我歌我泣》、《候鳥之愛》等，清純美麗的模樣被譽為「玉女掌門人」，由於她的外貌和林青霞有些神似，兩人常常被拿來比較，對此，胡慧中心平氣和的回應：「你們說我像林青霞，這是在抬舉我，但我是胡慧中，你們說我像林青霞，這似乎又是低估了我。」

胡慧中和林青霞都是70年代的大美女。（圖／微博）

胡慧中高中時有個青梅竹馬的戀人唐重生，但因父母不贊同被迫分手，多年後兩人再度重逢，胡慧中當時已是紅遍台灣的女星，唐重生也成立北聯幫混出名堂，1994年胡慧中答應對方的求婚，沒想到又被母親反對，隔了4年，她嫁給前香港民政事務局局長何志平，婚後宣布息影，幾乎沒有任何消息。

胡慧中40歲嫁給何志平。（圖／微博）

沒想到去年何志平涉嫌貪汙，被美國紐約南區聯邦地區法院被判囚三年並罰款40萬美元，胡慧中的近況才又曝光，現年62歲的她氣質依舊高雅，不過身形似乎有些福態，但她不在意，笑笑地回：「自己是典型的家庭主婦，不在乎外表了」。

62歲胡慧中氣質依舊優雅。（圖／中時資料照）

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(中時電子報)