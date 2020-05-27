29歲舒子晨因身材火辣、長相甜美，被封為「小謝金燕」，今(27)她被周刊爆料疑似找黑衣人跟唱片公司談判提前解約，求證舒子晨，她否認此事，所屬的經紀公司稍早發聲明回應此事，澄清與事實不符，「舒子晨全程僅透過律師依法寄送終止通知，僅此而已」。

據《鏡周刊》報導，擁有D乳好身材的舒子晨先前出單曲，今年4月經紀人董八角和唱片公司提開會，公司以為是要談未來工作計畫，沒想到董八角帶著兩位黑衣人上門，其中一名黑衣人後來還飆髒話，讓工作人員傻眼嚇到，回頭反問舒子晨，她回應不關她的事，更要求唱片公司「不用再套我話」。

而舒子晨剛剛發文回應，當天是她的經紀人去協商她自己的酬勞，沒談到舒子晨的合約，至於過河拆橋，她說合約期間常被約飯局，一開始她很願意去，但聊天內仍幾乎都是包養和整形，她不願去就被罵，甚至開始不給酬勞，「關於無法繼續合作的事情，我從頭到尾就只有請律師用書面依法處理，但宇朕娛樂卻捏造我是找黑衣人去嗆聲解約，這點我真的不能接受。」

關於解約，舒子晨解釋和音樂公司當初是簽兩份合約，一份是音樂經紀合約，期限到今年底，她想解除的是明年才開始的全經紀約，起初她很感謝唱片公司有心栽培便簽了，但發生莫名暫停工作的狀況，她無法再信任接下來4年，才會在律師建議下提解約，加上今天的報導，她說：「我覺得有種遇到恐怖情人的感覺」。

對此，據《ETtoday星光雲》報導，舒子晨經紀公司「米兔哥」稍早發聲明澄清，表示今日關於舒子晨女士「對金主過河拆橋」及「撂黑衣人嗆聲解約」的報導都是子虛烏有，舒子晨只有透過律師提出解約要求，「從無直接、間接、明示、暗示以媒體報導『撂黑衣人嗆聲解約』之方式進行」，也說報導中的指控已影響舒子晨名譽，涉犯刑法加重毀謗罪，希望各界不要再以訛傳訛。

舒子晨發文談解約風波。（圖／翻攝自舒子晨Nikita臉書）

(中時電子報)