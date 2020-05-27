因應新冠肺炎疫情對經濟衝擊，我國央行在今年3月降息1碼，這也是睽違4年來首次調降利率，更打破「彭淮南防線」，有些人認為，這樣房貸利率跟著調降，是否民眾離自有房的夢想更進一步？對此，房地產學者章定煊在臉書發文指出，自住客面對包租兼囤房炒房公，將面對更劣勢的情況。

央行3月降息1碼（0.25個百分點），重貼現率由1.375％調降至1.125％，打破央行前總裁彭淮南的在2008年金融海嘯時的寫下利率低點，創下史上利率最低點。

章定煊表示，一般外界對於利率如何影響房地產的理解，都是用每個月增加或減少多少利息來看，所以無法理解每個指增加或減少1000元、甚至是幾百元的利息，對房價刺激為何這麼大，因為大家都忽略了包租公真正的計算方式。

章定煊以先前富邦人壽砸282.87億元標下大南港土地為例：不假設其他因素，若收益率目標為2.8%，若貼著最低收益率2.095%出價，年收益計算為：282.87%*2.8%=7.92，再照著2.095%出價，就可以出到7.92/2.095%=378.04億，比原先標價遠遠多出100億。

以不考慮房價複合成長率，假設每年房租淨收益20萬，每年的折舊費用抵扣租金成長，所以租金淨收益可以維持不變。一般購屋為自備款3成、貸款7成，年初時，定存利率約1.370%，房貸利率約1.98%，加權資金成本率為1.6737％；2020年3月定存利率0.815%、房貸利率1.59%，加權資金成本率為1.2842％。若假設報酬率為資金成本率提高1%，就會從2015年的2.6737％，來到現在的2.2842％，直觀來說對房價影響不大，但若從先前的出價邏輯來看，2015年出價748萬，2020年則是來到876萬，價差來到128萬。

章定煊指出，一個人的資金成本率越低(也就是閒錢太多)，預期房價成長率越高，要求的報酬率越低，出價也會相當驚人，並總結3項重點：以目前低利率利率再調降1~2碼，對房價有很大刺激；當高資金成本率自住客，對上低資金成本率包租兼囤房炒房公，將處於劣勢；投資房是選擇要考慮許多變數，包括資金成本率、預期房價成長率、要求報酬率、房租成長率、折舊率。

(中時電子報)