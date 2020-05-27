美股隨各國重啟經濟及新冠肺炎疫苖開發報捷起舞，周二道瓊指數大漲500點，激勵台股今在電金大咖合擊下，本月四度衝關「萬一」，最高來到11069.72點，創兩個半月新高，惟上檔半年線壓力沉重，盤中獲利了結賣壓出籠下，致指數一度翻黑，生技股成空頭箭靶遭狙擊，多檔個股跌停躺平，多空陷入萬一攻防，在權王台積電(2337)企穩下，終場加權股價指數上漲17.45點為11014.66點，成交值縮為1562.36億元。未來是否站穩萬一大關，仍應觀察美股及量能是否持續放大。今日外資(不含外資自營商)買超3.3221億元，投信買超9.4526億元，自營商買超1.596億元，三大法人買超14.37億元。

台股今日在電金龍頭點火下再登萬一大關，惟追價買盤後繼無力，股王大立光(3008)翻黑跌落3900元，權王台積電(2330)亦在買盤觀望下收斂漲勢，使今日多頭攻擊力道略顯不足。記憶體族群華邦電(2344)奪NOR Flash全球最大供應商王位帶動股價噴量攻頂，宇瞻(8271)、威剛(3260)、廣穎(4973)等DRAM族群跟風勁揚，老大哥南亞科(2408)因面臨季線及60關反壓陷於平盤附近整理。高價股各唱各的調，股后寶座由矽力-KY(6415)強彈逾3%篡位成功，信驊(5274)遭賣單調節痛失1500元，亞德客-KY(1590)放量大漲半根漲停板再衝天價，祥碩(5269)、譜瑞-KY(4966)遭空方調節雙雙回檔。

受到新冠肺炎疫情趨緩，台灣各地可望陸續解封重啟經濟，觀光股持續上演報復行情，族群百花盛開欣欣向榮，新天地(8940)、遠雄來(2712)、夏都(2722)、華園(2702)、燦星旅(2719)、易飛網(2734)、天蔥(2740)、五福(2745)等全面歡慶漲停，推升上櫃觀光類指大漲3%，漲勢最猛。今年紅透半邊天的防疫概念股遭買盤棄守殺聲隆隆，康那香(9919)、國光生(4142)、易威(1799)、寶齡富錦(1760)、亞諾法(4133)摜至跌停，高端疫苗(6547)、中化生(1762)、中天(4128)、台康生技(6589)等綠光罩頂，拖累上市生醫類股大跌近3%，今非昔比淪為空頭大本營。

香港版國安法恐成中美關係不定時炸彈，外資今日買超縮為3.32億元。5日RSI為64.32，10日RSI為60.91，9日K值為69.02，9日D值為59.14，20日乖離率為1.32。台股因上檔半年線壓力沉重，今日開高震盪上演萬一攻防，在買盤力挺點火下，收盤仍站上萬一大關。各國陸續解封正面效應可期，國際股市止跌反彈，台股重新站回年線，走勢有轉強現象；惟香港版國安法可望通過，美國可能劇烈反應，加上MSCI調降台股三大指數權重5月29日盤後生效，且台股半年線仍具反壓，短線提防衝高後劇烈震盪。

台股反彈回年線至萬一關卡附近後，進入中長期趨勢轉折觀察點，雖然大盤從8,523低點反彈近3成，已符合重返牛市條件，不過最好搭配指數彈回年線上且年線轉為上揚助漲、9月KD值交叉向上及12月RSI彈回50向上等技術性條件。台股5月約在10,700點至萬一間震盪，台積電等電子權值股表現偏弱，影響指數上攻力道，但盤面上創反彈高價或歷史天價的個股不少，而櫃買指數表現較集中市場強勢，顯示中小型股是多頭焦點所在，建議在大盤高檔震盪時，逢回選股不選市操作。題材留意遠端工作、伺服器及數據中心概念股等、5G需求、高速運算、Mini LED供應鏈、自動化設備、宅經濟相關、具防疫題材的醫療生技股等。

(時報資訊)