興富發(2542)投資15億元的金山五星級度假飯店「金山凱悅酒店」今日下午舉行動土典禮，總裁鄭欽天說，當初和烏來、礁溪土地來比，是覺得金山土地更便宜、交通也方便，認為這筆土地更適合蓋飯店，在新北市這麼美的海岸線，營造一座五星級飯店，希望讓旅客可以住下來，而非只是一個過客，希望明年底能完工後，能做金山觀光起飛的領頭羊。

鄭欽天表示，烏來、礁溪溫泉已經飽和，金山鄰近台北都會區，溫泉與陽明山同屬一脈，大台北區遊客平均都可在45分鐘到達，有山、海、溫泉、美食，擁有值得住宿一晚深度旅遊的風景線，北台灣最美海岸觀光走廊就在這裡。

興富發在金山引進凱悅酒店集團旗艦品牌－凱悅Hyatt Regency，規劃打造五星級度假溫泉旅館-金山凱悅酒店，預定於2022年底開幕營運，將為地方新增500個就業機會，估計將來年產值可達8億元。

興富發規劃188間有陽台及獨立家庭湯池的親子度假五星級飯店，引進國際酒店集團-凱悅酒店集團打造頂級度假酒店，飯店設計為台日合作的MAG architects & associates及規劃設計並與近期與荷蘭MVRDV團隊取得台北CITY ONE優先資格的陳廷杰建築師事務所，及新加坡LTW室內設計團隊共同操刀。另外，凱悅休閒會館設施，規劃21間計時湯屋、大眾湯池、兒童俱樂部、健身中心、游泳池、芳療中心、500人宴會廳、200人多功能會議室、婚禮教堂。

(時報資訊)