美軍監視解放軍黃海演習

盛傳解放軍今夏將出動兩艘航母，參加東沙群島附近的軍演，而就在美中關係持續惡化之際，這引發中方下一步可能侵台的擔憂。

據《紐約郵報》（New York Post）與《每日郵報》（Daily Mail）26日報導，解放軍兩艘航母「遼寧」和「山東」艦在參加演習前，正在渤海灣執行備戰任務。而這就在中國大陸總理李克強22日在北京全國人大會議上發表涉台工作報告，強調統一，但不像以往，在前面加上「和平」兩字，顯示政策產生重要轉變後。而美中關係也因新冠病毒起源的爭議不斷，雙方緊張變本加厲。

華府智庫「外交關係協會」（Council on Foreign Relations, CFR）上周在公佈的報告中指出，未來18月內，美中因貿易摩擦，還有新冠肺炎大流行爭議，雙方關係繼續惡化下去，在南海爆發軍事衝突的風險將大增。

報告說，美國對阻止北京控制南海，保持航道開放暢通，並確保國際供應鏈運作有「強大的興趣」。此外，報告也指出，由於美方至少和一個南海聲索國，也就是菲律賓有共同防禦條約，因此也有捲入軍事衝突的風險。

而據《南華早報》（South China Morning Post）24日報導，香港軍事專家宋忠平指出，解放軍今年夏天在海南附近的軍演，將是從5月15日在渤海灣展開，為期11個星期軍演的延伸。他認為，這兩場軍演旨在對台灣總統蔡英文，還有美國發出警告，顯示解放軍對台灣和南海相關問題都已準備就緒。

(中時電子報)