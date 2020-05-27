縣長楊文科（中）等地方人士為「竹東交通運轉中心」開工共襄盛舉。（羅浚濱攝）

攸關竹東鎮未來發展的「竹東客家音樂村交通轉運中心暨地下停車場興建工程」，27日由縣長楊文科率領竹東鎮長張朋順等地方人士進行祈福動工儀式，與會者都對「竹東交通運轉中心」的興建及發展抱持高度期待，現場熱鬧滾滾。反對該計畫的鎮代會主席陳昌平等6名代表並未與會。

「竹東做建設非常難！」負責規畫的建築師謝英俊說，「竹東交通運轉中心」規畫地下2層停車場可停放248輛汽車，目前規畫地上1層並「預留6層」，以輕構造和植栽牆建構綠色量體，與竹東的人文風土相呼應，施工期700天。

縣長楊文科表示，他施政著重新竹縣未來30年的發展，在交通部前瞻計畫等補助經費，加上縣府配合款共3.2億元，才有機會興建「竹東交通轉運中心」，預計2022年3月完工後與竹北高鐵站並列為「竹縣2大運輸轉運核心」，帶動溪南地區整體產業經濟發展。

交旅處長游志祥表示，竹東交通運轉中心未來將結合高鐵、台鐵、公路客運，形成完整大眾運輸路網，並串連竹東周邊各大旅遊景點，讓台三線沿線關西、橫山、北埔、峨眉等鄉鎮民眾轉乘，加上未來「客家音樂村」建置，更可提供遊客無接縫的運輸、停車及觀光諮詢服務。

交旅處持續向客委會爭取經費興建客家音樂村，希望透過未來藝文展演活動和「綜合行政中心」的進駐，期帶動竹東鎮脫胎換骨。

(中時 )