北市黃姓男子與劉姓男子有投資糾紛，卻無力償還，本月13日凌晨3點多在貴陽街2段遭人毆打，還被強押到七堵的山區，逼迫簽下2張各300萬的本票，警方15日循線拘提29歲劉姓男子及同夥3人到案，訊後依強盜罪嫌移送地檢署複訊。

黃在數月前，找劉姓男子等人投資，原本以為能順利分紅，不料投資失利，無力償還債務，劉等人13日刻意在黃出沒的地方堵人，3人見黃步行就強押上車，並載往七堵山區毆打，搶走身上手機阻止他向外求援。

經過半小時凌虐，黃簽下本票2張，各300萬，才肯放人下山，黃男立刻向警方報案，並稱手機遭搶走，出示肢體多處擦挫傷，警方則根據事證依強盜罪嫌偵辦。

警方15日在萬華、新莊等地拘提劉等4人到案，眾人對於投資項目避重就輕，被害黃男則稱只有欠10幾萬，但劉等人稱幫人討債，加起來有數百萬，因而逼簽本票，警方仍持續追查是否有其他共犯。

(中時 )