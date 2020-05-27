財政部關務署高雄關於今（27日）正式通知台船取得4艘100噸級巡緝艇建造標案，總金額新台幣8億2,500萬元，這是台船繼海巡署「15艘100噸級巡防救難艇」、「4艘4,000噸級巡防艦」與「6艘1,000噸級巡防艦」之後，為配合政府「國艦國造」政策，所再次承接的新一輪公務船業務。

全案按採購合約，首艘預計簽約後8個月開工，每艘建造期程約25個月，首艘將在111年中交付，4艘預計112年4月全數建造完成。

本案設有夜視系統，可作海上日、夜監視、攝影及錄影等作業，另於甲板室頂部設有可垂直起降無人機停放甲板及燈光照明設施，輔助操作人員得以在駕駛室內透過攝影機觀察無人機停放甲板狀況；專用女性生活空間，設有專用浴廁及女性艇員住艙，並於進入女性生活空間通道的鋁合金快速水密門門口裝設制動裝置含卡片感應或指紋辨識系統、門口外設置攝影監視及警鈴進行門禁管制，以確保女性工作人員隱私及安全；艉甲板設置一部小艇，可以搭載4 位艇員執行任務。

台船近年推動多角化有成，隨著商船造船比率逐漸下降、造艦則相對由於海軍新型兩棲船塢運輸艦，及海巡署巡防艦艇陸續開工反向推升營業額上揚，加上海工除了取得興達海基委託供應TP（轉接段）鋼構之外，旗下台船防蝕也成功承攬到56座水下基礎防蝕塗裝工程，如今再加上海關巡緝艇訂單，不啻為公司的造船業務注入新血，更為公司轉型創造新的利基。

(工商 )