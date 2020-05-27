總統兼民進黨主席蔡英文主持中常會，會前受訪時指出，早上與行政院長蘇貞昌討論達成共識，由行政院組一個專案，對香港的朋友提出一個人道救援的行動方案，這個專案將由陸委會負責規劃，希望陸委會在最短時間內提出規劃，向社會大眾說明。

蔡英文表示，今天早上她與行政院長蘇貞昌有機會討論並已達成共識，由行政院組一個專案，對香港的朋友提出一個人道救援的行動方案，這個專案將由陸委會負責規劃，也會做跨部門協調，執行這個專案。

她說，這個專案也會盤整相關的資源，對於港人居留、安置、照顧，進行完整規劃，包括預算的匡定以及協助機制的明確化等等，她希望陸委會在最短時間內提出規劃，向社會大眾說明。

中國大陸全國人大將於28日表決香港版國安法授權草案，外界認為這會變成「一國一制」。總統蔡英文臉書發言指稱，不排除停用港澳條例，遭到國民黨批評是切割香港、懲罰香港人民。因此蔡英文今日特別作出解釋。

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