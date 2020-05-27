新冠肺炎疫情自年初爆發後，台灣邊境封鎖，陸籍船員、工程師等人士至今無法來台，船運業反應造成人力調派困擾、工期延宕導致虧損，但其他國家船員、船務工程師均可來台，業界不解為何僅針對大陸籍人士。對此，衛福部長陳時中27日說，商務理由均不會禁止入境，歡迎有關機關向指揮中心申請。

航港局表示，依據移民署官網資料顯示，「港澳」地區人士只要是「商務履約、跨國企業內部調動、國人的港澳配偶及未成年子女（需均有居留證）」均可來台，但「大陸籍」人士，確實僅允許「有居留證的國人陸配」可來台，其餘均不可入境。因此才出現陸籍船員等人士無法來台的現況。

對此，指揮中心副指揮官、內政部次長陳宗彥27日在疫情記者會後受訪表示，移民署雖有前述政策，但船公司若有特殊需求，需要陸籍船員、工程師等來台協助，可向移民署「專案申請」，以商務履約的名義來台，移民署將會呈報給指揮中心審核。

(工商 )