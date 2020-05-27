印度瑜伽士賈尼（Prahlad Jani）自稱，已經長達80年沒有進食或飲水，因此也沒有排泄糞便或尿液。雖然這項說法，讓醫界人士存疑，但仍有許多信眾相信賈尼，並忠心追隨他。然而如此神秘之人也有生死，他的鄰居證實，賈尼已於26日去世，享耆壽90歲。

綜合外媒報導，奇人賈尼留著大把鬍子，戴鼻環、手鐲以及額頭上點了一顆朱紅色的痣，瞳孔是藍色的；不僅如此，他常著一身紅色紗衣在眾人面前亮相，彰顯出自己高貴不凡的身分。據了解，賈尼鼻子上戴的鼻環，象徵著來自印度教女神的恩典；他一生修練瑜珈和冥想，因為號稱長年不吃不喝，擁有許多追隨者。

值得關注的是，賈尼的鄰居喬杜里（Sheetal Chaudhary）證實，賈尼於26日早晨被人發現沒有氣息，之後他的遺體被送往醫院，經醫生詳細檢驗後，宣告死亡。

回顧賈尼過去談話，他表示，童年時曾獲得女神的祝福，祝福賦予他特殊力量，且因為有長生不老藥，因此可以在沒有食物、沒有水的情況下存活，如今卻傳出死訊。賈尼的遺體已被運送到生前在姆巴吉（Ambaji）建造的一間修行殿堂中，將讓追隨者哀悼、瞻仰，預計周四（28日）火化。

事實上，過去就曾有團隊對賈尼做出研究。負責人提到，賈尼的膀胱有尿液，但尿液已被吸收，似乎可以在體內循環利用，「通常一個人4天沒有尿液，那麼腎臟就會衰竭，如果5天不接受透析就會死亡，不過賈尼卻沒發生任何事。」神經學家沙阿（Sudhir Shah）說，「我們仍然不知道他是如何生存，這現象至今是謎團。」

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(中時電子報)