免費暢玩的多人線上戰艦對戰遊戲《戰艦世界》（World of Warships）今天正式宣布推出限時「潛水艇戰鬥」，將於台灣時間5月28日的下午13：00開放至6月25日下午13：00，玩家可以免費於遊戲中租借潛水艇、體驗全新臨時戰鬥類型，並使用潛水艇作戰。

《戰艦世界》今天正式宣布推出限時「潛水艇戰鬥」(影片來源/YouTube/World of Warships Official Channel/如遭刪除請見諒)

自潛水艇首次被進行測試以來，團隊投入大量的心血做了許多調整，不過在成為完整的艦艇類型前，尚有很大的工程需要進行。儘管到最終完成階段還需要一些時間，《戰艦世界》將開放全新且限時「潛水艇戰鬥」讓玩家可以體驗使用潛水艇作戰的感受。

在「潛水艇戰鬥」開放期間，玩家將於每日首次登入遊戲時獲得潛水艇代幣，然後在軍械庫中以潛水艇代幣兌換隨機組合包，總共有七款組合包，而其中一包內含三艘提供21天租借的潛水艇。租借的潛水艇將於活動結束後從玩家中的帳號中移除。

「潛水艇戰鬥」是使用VI 階艦艇操作的獨立戰鬥類型，玩家可以利用這段期間接觸全新遊戲機制，包括下潛和上浮、聲納音波、電池電量、深水炸彈和水聽器等。潛水艦是脆弱但隱匿的獵人，其下潛深度會影響其被偵測性、視野範圍以及與其他類型之戰艦還有其他潛水艇的互動方式。潛水艇的血量相當的少，所以要盡量在遠距離或水下，從側翼對敵人展開攻擊。

更多「潛水艇戰鬥」詳細資訊，請參閱官網：

(科技)