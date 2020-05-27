興華高中校長胡文生欣慰看著今年美術班畢業同學畢展。〔謝明俊攝〕

頭份興華高中國中部美術班今年畢展訂名為「藝菓子」。〔謝明俊攝〕

頭份興華高中國中部美術班今年畢展畫冊。〔謝明俊攝〕

頭份興華高中國中部美術班今年畢展。〔謝明俊攝〕

頭份興華高中國中部美術班今年畢展。〔謝明俊攝〕

頭份興華高中國中部美術班畢展，今年以「藝菓子」為題，從26日起在尚順娛樂世界展出。今年畢業班共有28名學生，過去都在市公所展廳展覽，但今年受限防疫，才易地出展，因展場較小，所以每個同學只能展出1幅作品，今年國中會考及術科考試已結束，畢業班有望錄取竹女美術班10餘名同學，也創學校紀錄。

興華高中國中部美術班今年已是第21屆畢業班，過往，校方都會為每年的畢業班舉行畢業展，來向外界展示美術班3年訓練成果，都獲得學生家長及各界好評。

過去，興華高中國中美術班畢展都在市公所客家藝文館等展場展出，但今年卻因為疫情因素，市公所展場全面停止出借，校方經多方洽詢，最後借得尚順娛樂世界2樓空橋及竹南火車站東側廊道等2地出展。

今年的美術畢業班共有28名男女畢業生，畢業同學自行負責策展，並共同訂名今年畢展為「藝菓子」，寓意為同學精心繪製的畢展作品，就如一顆顆精心製作的藝術品和果子，精緻且唯美。

由於展場限制，每位畢業同學只能有一幅作品出展，但同學們都為了畢展使出渾身解數，期望讓所有觀賞者看到他們用心的一面，並且，讓師生有意外驚喜，因尚順娛樂世界人潮較多，同學們的作品也能讓更多民眾看見。

日前國中會考剛結束，成績已經出爐，並且美術班術科考試已在4月底結束，興華高中國中美術班今年成績斐然，有多達10餘同學可望入選新竹女中美術班，創下校史紀錄，校長胡文生欣慰表示，看著美術班同學在藝術陶冶與涵養下，發展出各自獨特的性格與特色，就如畢展主題「藝菓子」一般，閃耀著迷人光輝。

美術班畢業美展召集老師古義宗指出，興華美術班一直扮演著中港溪流域「美的使者」的化身，藉著每年的興華美術班畢業美展的作品，豐富地區藝術內涵，孕育苗栗地區藝術種子。

本次畢展從5月26日起至31日為止，於尚順世界2樓空橋及竹南火車站東站廊道展出，歡迎民眾踴躍前往參觀。

(中時 )