罷韓遭疑跨部會動員，中選會今天再發新聞稿，回應「中選會請交通部或台鐵讓同仁在6月6日放假」、「中選會函教育部公教人員6／6放假，韓粉大驚」及網傳中選會刻意選定6月6日開先例放假。但中選會只說，依法應讓設籍於高雄市的投票權人放假並非首例，且是依法循例辦理。

中選會近日不斷發新聞稿對外對外澄清說明，內容強調罷韓案依法應讓設籍於高雄市的投票權人放假並非首例，且是依法循例辦理的選務事項，中選會希望各界勿再以訛傳訛或惡意指控。

中選會說明，5月6日已通函各機關，為便利選舉區內各級機關、學校、團體、事業機構員工前往投票，當天均以放假處理。總統立委選舉、地方九合一選舉，乃至於昔日立委蔡正元罷免案與立委黃國昌罷免案等，依法且循例，皆是如此辦理。

中選會進一步說明，該投票日選舉區外的機關、學校、團體、事業機構員工依規定不放假，但戶籍設在選舉區並具投票權者，得比照選舉區內員工投票日放假的規定辦理。至於適用勞動基準法的勞工，其放假及工資給付等事項，依勞動部規定辦理。

(中時 )