因為美國最近針對華為採取的行動的影響開始顯現，美國加大制裁力度，禁止在華為內部晶片的開發和合同製造中使用美國技術。大陸對此做出了回應，北京的《中國日報網》英文版發表社論《如果英國決定將華為排除在外，英國將為此付出代價》表示：將「歧視性的政府干預大幅度升級，幾乎可以肯定會受到大陸的報復性反應。」

大陸發出警告的看似目標是英國政府，據報導現在英國政府正在重新考慮允許華為進入其5G網路的決定。但是，實際上，大陸的警告是反對任何可能損害華為的政府。社論說：「大陸政府對華為在海外的對待方式非常重視，而且從字面上看，華為越來越被視為兩國關係的試金石，所以被報復的對象應該很容易預測。」

《富比士》雜誌報導：我們知道，華盛頓的最新舉動一旦來臨，將會引起北京的升級和反擊。華為在報告其2019年業績時已預示。當時的輪值董事長徐直軍警告說：「大陸政府不會袖手旁觀，看著華為在砧板上被殺。」現在美國已經實施了威脅，大陸也威脅要採取下一步行動。

英國在1月時表示，5G並必排斥華為，但四個月後，情勢又有所改變，英國已實質上確認了對華為決定安全審查。從表面上看，這是作為技術評論提出的，美國的新限制如何損害華為的安全性以及其服務和供應能力。但是，在表面之下，這就是所有政治。

《富比士》表示，大陸當然不能讓英國開此先例，去年，北京也被威脅威脅歐洲政府，如果進口或投資決定被視為在華為的5G設備上緊追美國路線，將對它們產生影響。其中包括大陸駐德國大使威脅說：「如果德國做出導致華為被排除在德國市場之外的決定，那將會產生後果。大陸政府不會袖手旁觀。」

《中國日報網》社論承認，「對於北京和倫敦的政府來說，這最終是一個信任問題。一旦信任消失，關於合作的所有言論將顯得空洞。」

大陸的威脅並非無的放矢，大陸它也有報復的實力，社論中表示：「從英國網路中淘汰華為設備將大大增加服務提供商的財務負擔，延後在大陸推出5G，損害與大陸的關係，使英國脫歐後的經濟前景黯淡，並削弱信心。在英國長期享有的市場經濟聲譽。」

(中時電子報)