國民黨立委鄭麗文今天(27日)上午在立院向法務部次長蔡碧仲檢舉，罷韓團體向民眾發放送洗手液，其市價為130元，已達涉賄標準。蔡碧仲受理此事，但他之後的一句話，惹怒國民黨台北市議員羅智強，並嗆蔡碧仲「你去和陳定南下跪」。
蔡碧仲受理了鄭麗文的檢舉之後，卻又說送競選宣傳品超過30元賄選標準，雖然是法務務部歷年查賄的一個標準，但並不是絕對的表準，具體認定還要調查實際的造價。
對此羅智強在臉書上怒嗆，「30元不是絕對標準，蔡碧仲，你去和陳定南下跪！」並質疑什麼叫不是絕對標準，意思是看黨證來決定嗎？選舉罷免，別的黨若敢送30元以上的物品，保證就是「絕對標準」，辦到底、打到死；民進黨的側翼送130元以上物品，就不是「絶對標準」。現在的民進黨，對得起堅持30元標準的陳青天嗎？
網友們也回應，「陳青天不在了這些人違法都有正當性」、「國家法令都隨你們解釋！這比共產黨還鴨霸了！也不在乎國際笑話了」、「只要是民進黨做的不30還是300都是二套標準。要顏色對喔！就沒事」。
(中時電子報)
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