「最美蘭陵王」33歲演員陳奕，目前正在服替代役，但他服役前間曝光度不減，4月中被拍到休假時和新歡短褲妹在餐廳外又摟又親，而這位與陳奕熱吻的短褲辣妹叫鄭衣庭，是一位台德混血女模，同時也是女星郭雪芙的師妹，詢問陳奕經紀人，得知兩人才剛交往2個月，果然正逢熱戀纏綿時。
陳奕的經紀人表示：「談戀愛很正常，對經紀人而言，從來不會限制藝人去談戀愛，這是人生必經的事情，他確實在談戀愛，交往2個月。」其實陳奕過去也被拍過與李毓芬約會、和莫允雯過夜，果然擁有花美男外型自然桃花不斷。
除了談戀愛之外，陳奕也努力盡國民義務，27日新北民政局就在官方臉書上傳他主演的役前職訓的宣導短片，影片中他先是化身患有「役前焦慮」的男子，自己跟自己對戲，之後又接受免費職訓，變成「做工的人」，當烘培師、中餐師傅、黑手、堆高機操作手，也算善盡演員長才。
(中時 )
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