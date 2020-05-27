全球化妝品製造大廠太和生技(KY-4136〉憑獨特配方、工藝技術的競爭優勢，持續在疫情嚴峻的大環境挑戰中逆勢突圍，繼成功成為大陸名創優品(MINISO) 開拓全球市場的主要戰略夥伴後，近日再度成功協助大陸知名電商化妝品品牌-小奧汀，推出3D造型的腮紅，再度造成轟動及產品的話題，不僅奠定太和生技在大陸彩妝界不可撼動的供應鏈地位，也打造全球「彩妝智庫」戰略基地再下一城。

太和生技董事長郭靖凱表示，此次獨家供應的多款彩妝產品中，「小奧汀芝心腮紅」係結合乾粉、濕粉、烤粉等獨特的配方，採用特製的冷凍加烘烤等工藝技術，可大幅提升彩妝清爽、均勻、服貼、不飛粉、顯色度、持久性等重要的特性；在視覺上可打造相當立體的3D效果，同時滿足不同年齡層消費者不同臉型、膚色等臉部化妝的需求。

郭靖凱進一步表示，集團持續以「研發創新」為企業發展核心，成立以來已累積超過60張發明、實用新型、外觀設計專利，此次獨特新配方及新工藝技術的發明專利也馬不停蹄的申請中，最快有望在今年第4季取得。

郭靖凱並指出，集團40年穩坐全球知名彩妝品牌供應商大位，亦積澱許多創新彩妝產品在市場掀起領先潮流，從當年三色口紅克服了傳統單一色彩帶入產品的困難，掀起「咬唇妝」、「花瓣唇」締造客戶單月熱銷空氣唇釉萬支口紅的佳績。

(中時 )