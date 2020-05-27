中國大陸中央計畫訂港版國安法、在香港設置國安機構，衝擊香港一國兩制，引發社會動盪，國民黨中常委高思博在直播中，指民進黨政府在總統大選選前選後對待香港人的態度截然不同，令人感到遺憾；他直言民進黨政府應務實修訂港澳條例，有效支援香港人。

對於香港每次發生事故時，台灣政府和人民都會很關心，而且形成政治波動，到底兩地有何關聯？高思博說，這是許多國人的長期疑惑，其實兩地的關聯真得非常多元，首先是情感的糾葛，來自政府遷台後，香港成為兩岸聯繫的中間據點，甚至提升至經濟、金融、國安的緩衝地帶，特別是香港的法院、仲裁都具有世界水準，台灣高度倚重。

高思博說，不過，綠色政府卻偏重政治層面，僅片面強調「今日香港、明日台灣」，然而香港的政治狀況與台灣截然不同，無論如何變化，都不會影響台灣，但經濟受到影響後，就會衝擊台灣，卻政府少務實關懷香港人的需求。

他舉例說，這次大陸兩會宣布修法，要在香港設治國安機構，意味著對抗港府施政的香港人，今後須直接面對大陸機構的管制，民主機制完全無法施展，紛紛興起移民的念頭，台灣成為首選，政府僅空言願與香港人站在一起，但強調未來不排除停用港澳條例，把香港人當成大陸人對待。

高思博舉港星黃秋生要移居台灣等例子說，日前雖有國民黨、時代力量、民進黨立委臨時提案，要求修改港澳條例，賦予港人政治庇護，深為民眾認同，但該建言卻遭到民進黨側翼網軍批判，尤其黎智英詢問政府是否放寬移民限制，陸委會卻僅表示「依法申請」，政府在總統大選選前選後對待香港人的態度截然不同，令人感到遺憾。

曾擔任行政院政務委員督導移民署的高思博，認為台灣政府幫助香港人最直接的方式就是善用目前港澳條例，接納香港人來台，妄言提高投資基準等門檻，實在沒有必要；修正第18條，給予異議分子的政治庇護機會，才是真正的挺香港。

(中時 )