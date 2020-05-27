前女F4成員劉樂妍在2018年九合一大選前，以減租1000元利誘房客投票給台北市議員羅智強，遭依違反《選罷法》起訴。台北地院今開庭，劉樂妍卻未現身，僅法律扶助律師鄭志政出庭，表示劉在大陸剛接到新工作，可能要7、8月才會回台。

劉樂妍常因親中言行引發爭議，日前拍攝MV《CHINA》，再度引起網友熱烈討論，劉自曝花費100萬元拍攝這支MV，看似經濟無虞，今天開庭的辯護人，卻是法律扶助律師。

律師說，他現在與劉樂妍都是電話聯繫，尚未詳細討論答辯方向，劉稱近日在大陸接到新的案子，且有大陸律師見證，為了生計及工作權，暫時得留在大陸，劉未明確告知何時能回台，如果有確切時間，會立即陳報法官。

對此，檢察官僅表示「依法處理」，法官庭末諭知律師3周內確認劉樂妍返台時間，具狀陳報後再擇期開庭。

檢方起訴指出，劉樂妍2018年11月在社群軟體上發文，要房客回家投票給羅智強，若回去投票就減租1000元，有網友發現後轉貼PTT，並截圖向檢方檢舉。

北檢獲報後展開調查，數度傳喚劉樂妍，但她庭訊時總會偏離主題，大力讚揚共產黨疫情控制得好；由於房客證稱，選後騙劉樂妍有去投票，房租果然就減了1000元，劉也認罪，檢察官因此將她起訴。

(中時 )