根據最新實價登錄顯示，北市大直指標豪宅「西華富邦」該社區4樓戶，今年3月以總價2億元成交，經查為張忠謀家族購入，若加計早些年買進的20樓，目前張忠謀家族共持有兩戶。

經濟日報報導，實價登錄資料顯示，今年3月，西華富邦4樓戶以總價2億元、拆算每坪單價137.01萬元成交，根據謄本資料顯示，買家為偉儀藝術有限公司，代表人為張忠謀夫人張淑芬。

「西華富邦」一直是話題豪宅，目前內政部實價登錄資訊顯示，該豪宅曾在2015年創下每坪290.6萬元的最高價，每戶總價高達4.36億元，樓層在39樓；這三、四年揭露的實價資訊顯示，高樓層每坪行情都維持在200萬元以上，至於中低樓層也在140萬以上。

「西華富邦」住戶也不乏富豪名流，包括「半導體教父」台積電創辦人張忠謀、「印尼紡織大王」宋良浩孫子宋大江、知名金屬水龍頭供應商路達集團董事長吳材攀、富邦集團蔡家等赫赫有名的人物。

(中時電子報)