瑩碩（6677）今（27）日召開股東常會，順利通過配發每股0.25元現金股利。執行長顏麟權表示，目前產品研發、與國際藥廠合作，以及拓展海外市場等布局皆持續進行，受惠旗下逾百餘張藥證大幅提升經濟價值。對今年營運展望抱持正向樂觀。

董事長王建治表示，在疫情趨勢緩下，將加速推進與國外客戶進行中的合作項目並積極簽署新授權案件，而子公司部分：泰和碩業已完成營運調整，包括擴增新客戶與新增代理經銷；歐帕和國外大廠的CDMO合作業務也持續加深及擴大，訂單能見度到年底，正持續增加產線運轉以滿足客戶端需求，預期瑩碩今年整體營運仍將穩健成長。

顏麟權指出，這波新冠疫情的衝擊，徹底檢視企業是否有因應巨變的危機處理能力。瑩碩近年主要在中國、日本、新加坡、韓國、東南亞等第一波疫情嚴峻地區布局，是最早面臨挑戰而必須尋找解決方案的企業之一。

瑩碩成立迄今已開發出170張藥證，其中不乏國內第一上市與特殊利基學名藥；由於世界各國積極尋求抗新冠病毒的治療藥物之際，在抗瘧疾藥物奎寧身上發現治療光，帶動了市場對「老藥新用」發揮新適應症經濟價值的期待。因此瑩碩除了將會妥善運用這些既有藥證資產的活用及優化契機外，也會利用多年累積的研發實力和動能，全力投入近來愈受重視的「老藥新用」的藥品開發。近期已有業者與瑩碩接觸洽談合作的可能性。

瑩碩去年合併營收8.78億元，創歷史新高，稅後淨利（歸屬母公司業主）24,118仟元，每股稅後盈餘（EPS）為0.56元。公司連續二年繳出獲利成績單，主要受惠建構完整的技術平台，並成功在亞太市場完成多項技術與產品授權。

(工商 )