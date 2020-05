美國大型連鎖零售店沃爾瑪(Walmart)27日宣布即將打入二手市場,未來將攜手服飾轉賣平台ThredUp,讓顧客可透過沃爾瑪官網購買二手衣物。

自疫情延燒以來,服飾業大受影響,許多店家被迫關門,即便各城市逐漸解封,店家營業額也尚未回歸,許多知名品牌如J.Crew、Neiman Marcus和 J.C. Penney都已經聲請破產。

沃爾瑪長期以來都支配著美國的零售業,不過其在時尚產業的影響力仍然不足,近年沃爾瑪一直有意想透過服飾打入年輕世代的市場。

沃爾瑪電子商務時尚部門的負責人德尼斯因坎德拉(Denise Incandela)表示,沃爾瑪和ThredUp的合作計畫自一年前已開始洽談,她評估,因為疫情的影響,時尚但平價的商品將更能吸引消費者。

她透露:「我們在做的事情,就是讓沃爾瑪成為人們想買衣服時會選擇的地方。」

在疫情期間沃爾瑪的網站銷售量大增,雜貨、清潔用品、甚至染髮產品等都大賣,對顧客而言,沃爾瑪的網購服務陪伴他們度過了封城的日子。

在疫情爆發前,沃爾瑪就在計畫著擴張營業版圖,因其網購服務尚未轉虧為盈,因此期望能販售更多高利潤產品來增加收入。對沃爾瑪而言,和ThredUp合作不僅可以擴展網路服務的範圍,更可以搭上永續經濟的風潮吸引年輕顧客。

ThredUp將自己定位為全美最大網路二手平台,顧客可以將狀況良好的衣服、鞋子、包包……等寄到ThredUp轉賣,並藉此獲得利潤。ThredUp目前已和許多服飾零售商達成合作,例如Gap、Macy’s和J.C. Penney 並和這些品牌的實體商店合作建立起二手轉賣服務。

文章來源CNBC:

Walmart strikes deal with secondhand apparel site to ramp up online fashion sales

(https://www.cnbc.com/2020/05/27/walmart-strikes-deal-with-secondhand-apparel-site-thredup.html)

(工商 )