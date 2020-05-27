友訊股東黃俊仁委託律師楊舜麟前往北檢，對友訊25日董事會列席的5名董事、獨董提出背信的刑事訴訟。

友訊科技（2332）今年原訂6月15日舉行的股東常會爭議未平，今（27）日就有股東委託律師前往北檢，針對友訊25日在董事會中通過適法性受質疑的更改股東會一案、出席的董事與獨董，提出背信的刑事訴訟。

屬名黃俊仁的友訊股東，為此回友訊股東常會委託書之徵求人之一，其支持的人選為以前友訊副董事長李中旺為主的候選團隊，被視為是市場派人士。

黃俊仁在聲明中指出，其身為友訊股東，無法坐視以董事長胡雪為首之部分董事會成員，恣意違法延後友訊109年股東常會之召開時間，致陷友訊遭證交所裁罰並列為變更交易方法有價證券的重大不利處境。他認為，胡雪等人為維護一己利益，顯然已對友訊其他股東權益不管不顧，因此為維護友訊及全體股東權益，他覺有必要對董事前勁公司代表人胡雪、董事高聚公司代表人顧啟東、董事云瑋公司代表人高宏毅、董事明泰公司代表人宋正一及獨立董事陳立君等5人，提出刑法第342條背信罪及證券交易法第171條第1項第3款特別背信罪之刑事告訴。

友訊於5月25日的董事會中，決議通過將原訂6月15日舉行的109年股東常會日期延後至109年6月29日，當日公司發言人並前往證交所進行重大訊息說明。惟面對證交所人員罕見列席要求說明之相關細節，友訊發言人卻未能給予明確說明和其依據之相關法令規範，當晚證交所罕見重罰友訊30萬元，同時要求其在5日內限期改善，否則將按次處違約金或列為變更交易方法有價證券，致友訊恐有被打入全額交割之虞。

友訊後於26日晚間再於公開資訊觀測站發出長達5,000字的重訊公告反駁，認為證交所先前針對友訊獨董召開臨時股東會、於開放系統上放行其上傳召集公告，卻要求友訊需對延後股東常會召開日說明，是雙重標準，對遭證交所裁罰一事不服。

(工商 )