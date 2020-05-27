工業電腦廠廣積旗下博弈設備廠廣錠（6441）今（27）日召開股東常會，通過2019年財報及盈餘分配案，決議配息0.1元、配股0.4元，合計派利0.5元。會中亦完成1席董事補選，由執行長吳玉成當選。

展望後市，雖然新冠肺炎疫情致使博弈設備需求急凍，但廣錠在儲能系統出貨挹注下，第二季營運表現有撐。隨著博弈機台新專案、彩票機專案陸續出貨，配合儲能設備系統、電動機車充電站、跑步機等出貨同步增加，下半年營運成長動能可望再轉強。

廣錠受續處博弈專案空窗期影響，2019年合併營收6.34億元，年減40.75％，為近7年低點，本業首見虧損。雖在業外收益挹注下維持獲利，稅後淨利251.4萬元，年減95.88％，每股盈餘（EPS）0.08元，為2012年正式營運以來新低。

不過，隨著博弈機台專案恢復密集出貨，配合儲能系統新產品量產出貨，廣錠2020年首季合併營收3.13億元，季增56.55％、年增近1.52倍，稅後淨利0.17億元、年增達40.3倍，每股盈餘（EPS）0.58元，齊創同期新高，營運動能明顯回升。

廣錠表示，1、2月營運動能主要由博弈機台專案出貨挹注，3月由攜手美商普威、日商村田的儲能系統（ESS）電池新產品開始出貨接棒。4月營收降至近5月低點，主因新冠肺炎疫情致使歐美經濟活動停擺，使博弈設備業務需求急凍所致。

不過，廣錠表示，儲能系統設備生產狀況持續改善，且需求帶動訂單能見度高，將擔當第二季營運成長主力，營收貢獻估達7～8成，下半年出貨可望進一步放量。同時，廣錠仍有數個博弈專案在手，隨著歐美逐步解封，已感受到客戶需求逐步回升。

廣錠指出，全球最大博奕展會G2E可望在10月初開展，帶動近期博弈市場需求回溫。其中，混合型的博弈大型機台新專案預計6月試產、第三季放量出貨，由於產品平均單價（ASP）及毛利率較高，將同步挹注下半年營收及獲利成長動能。

此外，廣錠亦搶得彩票機換機潮商機，順利取得新彩票機大型專案，配合推出新博弈機台標準品，預計下半年起開始產生貢獻，挹注營運成長動能。非博弈產品的充電站亦陸續出貨，預期今年建置數量將較去年多，亦可望為營運增添成長動能。

而廣錠除跨足儲能系統電池代工業務，亦進一步攜手普威合資設立台普威能源公司，進軍營運及系統整合（SI）市場。廣錠董事長廖良彬表示，台普威去年12月成立，目前資本額3000萬元，未來將進一步擴大。目前已取得台灣太陽能廠合約，後續將進一步爭取標案。

(時報資訊)