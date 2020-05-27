美系外資表示，記憶體市場供給可望朝正向發展。看好記憶體製造廠旺宏（2337）第二季受惠產品調漲以及編碼型快閃記憶體（NOR Flash）市場供需更為有利，加上5G基礎建設及高效能運算應用將帶來未來成長動能。

美系外資首次將旺宏納入追蹤個股，給予加碼評等和目標價41元。

美系外資發表最新研究報告指出，在任天堂遊戲主機Switch的需求帶動下，旺宏唯讀記憶體（ROM）業務的年複合成長率可望維持高個位數百分比。

此外，由於中國大陸的NOR Flash領導廠商將營運重點轉至CMOS影像感測器及真無線藍牙耳機等應用，記憶體市場可望朝正向發展，供需平衡更有利。

美系外資表示，旺宏今年第二季可望調漲NOR Flash價格，加上產品組合改善、稼動率拉高，將有助於旺宏提升獲利率。考量5G基礎建設以及高效能運算應用將帶來成長動能，美系外資預估旺宏今、明年每股盈餘為3.2元、4.02元。

(時報資訊)