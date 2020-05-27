台灣疫情趨緩，「零確診」持續加持，防疫措施逐步解禁，近期房市也隨之解封，不少短期觀望的剛性需求逐漸出籠，看屋人潮、買氣皆回，建商全力衝刺520檔期，北台灣推案量高達2400億元。其中新北市更衝破千億元，尤其機捷、環狀線開通，大幅推升新北房市，更讓有「3捷優勢」的新莊區一躍為今年房市黑馬，加上新北產業園區議題、宏匯廣場7月開幕，讓鄰近上新莊副都心、頭前重劃區站穩4字頭平均房價，新建案則衝上5字頭，而除了頭前、副都心，上新莊舊市區發展純熟，除供給各大重劃區生活機能，捷運商圈內近年也吸引不少自住客購屋，指標新案站穩5字頭以上，市區商圈周邊新案也如雨後春筍，推升平均房價也衝破4字頭。

科達機構董事長賴建程表示，國內疫情趨緩，自5月開始，全台整體看屋人潮相較前兩個月大增2~3成，不僅今年北台灣又以新莊區1~4月建物買賣移轉量累計1869棟最多，成為新北市交易量冠軍，而繼329檔期後，建商全力衝刺520檔期，新北市衝破千億元案量，包括板橋江翠北側、新店央北、三重仁義與二重疏洪道、新莊副都心皆是主力戰場，新莊除有副都心新案輩出，在上新莊市區商圈也很有看頭，指標新案站穩5字頭以上，如上新莊市區Q2進場有預售案「富都新庄」每坪開價52萬元，而緊鄰市區商圈的新案，也瞄準520檔期正式公開，包括上新莊新泰路兩旁有新案「新泰陽」開價45萬元，以及由海悅(2348)、科達機構合資的「海研建築」推出首案「新莊海悅花園」也在5月23日正式公開，可售戶100戶，目前銷售已達5成。

新莊區達42萬人，為新北市第二大城，以新樹路、65快速道路為界，又分為上新莊、下新莊地區，上新莊除副都心、頭前重劃區向來是新莊房市的聚焦點，還有歐洲村重劃區，以及新莊塭仔圳內的民間自辦重劃區，也是熱門購屋區段，而4大重劃區外，以中正路、中原路、65快速道路、思源路所包圍的「舊市區商圈，包括「中平中原路」、「幸福路佳瑪商圈」、「新泰中正路商圈」等，不僅串聯重劃區，近年也吸引不少自住客購屋，房價持穩每坪4~5字頭。

(時報資訊)