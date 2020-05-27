歐洲即將公布一項新的激勵方案，以緩解新冠肺炎疫情造成的經濟衝擊，這項計畫可望帶動整個歐洲市場進一步走高。

上周法國與德國提議由歐盟執委會代表發行共同債券，為設立規模達5,000億歐元的「復甦基金」（Recovery Fund）籌措資金，向準備走出新冠危機並展開甦甦的區域經濟提供援助。

歐洲執委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）周三將以「法德計畫」為基礎提出自己的版本。市場將密切關注該計畫規模、組成結構與條件。研究公司Eurasia此前出具報告指出，馮德萊恩提出的方案可能超過5000億歐元。

這個新提出的激勵方案可望觸發歐洲股市的另一波漲勢。政府公債市場也將有所反應，歐洲的風險降低，意味著投資人將更有信心將錢借給債台高築的國家，如義大利與西班牙，因而使借貸成本降低。歐洲再推出龐大的激勵方案，亦將帶動歐元走強。

(時報資訊)