陸海關副署長 考慮部分超常規防疫措施轉為常態 16:222020/05/27 旺報 吳泓勳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 基於疫情因素，大陸海關考慮將部分「超常規」措施轉為常態作法。（shutterstock） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 在大陸境外疫情擴散蔓延局勢尚未得到有效遏制的情況下，如何穩定外貿，防範疫情從境外輸入，根據中新社引述大陸全國政協委員、中國海關總署副署長李國說，海關正在考慮將部分「超常規」措施轉為常態。例如通關查驗時貨主可不到場，所有入境人員100％健康申報、體溫監測、醫學巡查和採樣檢測等。 觀察疫情爆發以來，大陸海關總署採取多項「超常規」的政策措施，如減少隨附單證和證明、減少錨地檢疫、在全國有條件的港口完善並推廣進口「船邊直提」、出口「運抵直裝」的口岸快速提離模式等。 (旺報 ) #海關 #措施 #大陸 #疫情 #常規 也許您會感興趣 推薦閱讀 陸IC自製率 十年難突破 04:102020/05/23 財經要聞 墾丁生態保護區 6月迎賓 04:102020/05/23 地方新聞 全球首場在台中！企業女子壘球聯賽首度開放300人觀賽 15:102020/05/23 體育 花旗體恤員工 給防疫特休假 04:102020/05/25 投資理財 韓國瑜：高市4個月本土0確診 37家飯店點燈 17:502020/05/25 政治 桃捷跨電商 北捷築巢引鳳 04:102020/05/26 財經要聞 權證星光大道－聯發科 迎5G手機訂單 04:102020/05/26 證券．權證 疫情趨緩 威尼斯影展如期舉行 04:102020/05/26 藝文副刊 後疫情時期來臨 中央與地方應研擬配套超前部署 23:112020/05/26 生活 優惠國人 101觀景台只要150元 04:102020/05/27 產業．科技 兩岸熱門新聞 白宮：若港版國安法通過 將取消香港金融中心地位 - 兩岸 習昨才強調備戰 美B-1B轟炸機今即首闖陸東海防識區 - 兩岸 - 旺報 港人堵路抗議國歌法 港警拘捕300多人 - 兩岸 李嘉誠對港版國安法表達「 3個觀點」 - 兩岸 古代女子還未發育成熟 為何13、14歲就要出嫁？ - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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