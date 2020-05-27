在大陸境外疫情擴散蔓延局勢尚未得到有效遏制的情況下，如何穩定外貿，防範疫情從境外輸入，根據中新社引述大陸全國政協委員、中國海關總署副署長李國說，海關正在考慮將部分「超常規」措施轉為常態。例如通關查驗時貨主可不到場，所有入境人員100％健康申報、體溫監測、醫學巡查和採樣檢測等。

觀察疫情爆發以來，大陸海關總署採取多項「超常規」的政策措施，如減少隨附單證和證明、減少錨地檢疫、在全國有條件的港口完善並推廣進口「船邊直提」、出口「運抵直裝」的口岸快速提離模式等。

(旺報 )