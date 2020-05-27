台東美麗灣渡假村案經仲裁後，台東縣政府面臨業者索賠已無法避免，台東縣長饒慶鈴26日在縣議會答詢時表示，「傳言」業者索賠金額上看10億，饒慶鈴27日在臉書上訴說美麗灣的哀與愁，誓言會盡她所能讓美麗灣再度「美麗」。

饒慶鈴在臉書上表示，其實，早在10幾年前她剛從美國回到台東，就知道美麗灣的爭議。她也曾試著努力想弄清楚問題在哪裡？她甚至還聽聞，曾經中央政府有意出面解決爭議，只可惜當時的決策者選擇了不一樣的方式。

如今時機點過了，多說無益。10多年過去了，美麗灣依然還在原地，爭論的點還是沒有得到解決。美麗灣就這樣一直老舊、一直陳化，所有經過的人或許感到不解、有人義憤填膺，有人搖頭嘆息，但都無濟於事。大家只能等，等待法律的最後仲裁。

「美麗灣」成為錯誤的代名詞，而且是所有台東人必須共同承擔的負面結果。未來，無論仲裁結果如何，她是現任的台東縣長，她必須代表台東縣政府面對。饒慶鈴強調既然，歷史的錯誤已經是既成事實，無論如何，一定要想辦法，讓錯誤變得有意義！

最後饒慶鈴引用德瑞莎修女曾說：「因相愛，我們一起合力做美麗的事。」且讓我們一起努力，讓人們以後談到「美麗灣」，是微笑的、是感動的，讓「美麗灣」成為美麗的代名詞。

(中時 )