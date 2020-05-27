陳清龍關心豐原地區的歷史建築，希望市府文化局能重視。（陳世宗攝）

大甲溪沿岸竟有著豐富的化石遺跡，這恐怕是許多在地居民都未曾聽說過的事。市議員陳清龍27日在市議會關心「大甲溪化石」議題，他說921地震造成地質抬升，也讓原本藏在地底的化石重見天日，十多年來這群熱愛化石的愛好者與專家，陸續出土長毛象、劍齒象、乳齒象、鯨魚、螺貝類等迄今逾100-200萬年前的化石。

陳清龍指出，隨著大甲溪淤積、沖刷嚴重，水利署河川局的整治工程也讓擁有多樣化石的地質層逐漸消失，盼政府重視，讓這些化石能發揮教育及研究功能。

陳清龍說，大甲溪挖掘出化石已逾十年，沿著大甲溪而下從東勢、石岡、豐原都藏有古代化石，地質學者也證實這裡出土的化石，是目前臺灣所有化石年代中最久遠的，從陸相的鱷魚牙齒、鹿角、象齒，到海生食物的鯨魚、螃蟹、貝類等都有。

陳清龍指出，化石愛好者靠自己力量採集，並常與學校合作，帶領學生認識、體驗挖掘，目前國內沒有專責化石保存的公部門，除要求市府應委託專業人員對此化石遺跡進行必要挖掘、保存、研究之外，也建議可運用未來的東勢實驗教育園區，納入大甲溪學門專職課程，設置大甲溪化石博物館，讓這些化石及大甲溪的生態、文化等能發揮教育及研究功能。

陳清龍還關心豐原地區的歷史建築，他表示，豐原保留許多日治時期的舊官舍與宿舍，以「豐原郡附屬官舍」來說，構造完整，目前由市府秘書處管理，但秘書處卻未進一步妥善管理維護，並提出調查研究修復再利用的工作，相比臺中市雙十路內的水源地第二集水井，同樣是歷史建築，雖屬於運動局管理，但運動局仍善盡責任爭取經費提出調查研究，兩者相比，雙重待遇「差很大」，希望市府文化局重視。

副市長令狐榮達強調，市府將協調農業局、文化局、水利局及秘書處等單位，針對大甲溪的化石進行保護與研究教育。

(中時 )