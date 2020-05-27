中選會近期遭疑罷韓立場偏頗，下午再度發出新聞稿，以四大論述強調，中選會依法辦理罷免選務，何錯之有？

中選會表示，中選會為獨立機關，依法辦理選務，其所擔保者為選務責任，而非任何政黨或政治精英的輸贏問題；單以近期洽借投票所為例，過程幾經波折，且若非中選會給予協助，則高雄市選委會及區公所恐將無法依規完成洽借。

中選會並說，且中選會對外發稿說明或澄清，係基於法定職掌所為，這些說明或澄清等新聞稿，係含針對選務假訊息或不實指控的嚴正駁斥，遑論諸多事項亦係選務辦理事項的公告或宣導等必要內容，對外加以發稿，係依法循例辦理自無任何不妥。若依前述批評內容所指，難道中選會必須放任選務假訊息四處流竄才是行政中立？難道要讓高雄市各區公所無所適從，進而將無法依高雄市選委會的法定決議而完成洽借投票所等事宜，才是選務中立？

對於讓選民可以使用Google地圖或藉由其他資訊系統公開查詢投票所，中選會指出，這是選務事項辦理的重要環節，也是選務機關的法定職掌，且是此次係高雄市選委會所提出的選務需求，中選會協助該會辦理，何錯之有？

此外，針對中選會主委李進勇南下視察選務，中選會也強調，當然於法有據；不僅如此，中選會主委、副主委及全體委員是依法定程序產生，均依法獨立行使職權，而不受黨派干涉，猶如所屬各地直轄市、縣市選委會主委及所有委員，亦須依法獨立行使職權、公正執法，何錯之有？

(中時 )