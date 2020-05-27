Gartner：預計2020陸雲服務支出逆勢增長19％ 16:132020/05/27 旺報 吳泓勳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 美國諮詢公司Gartner最新預測，大陸雲端服務支出今年將逆勢成長19％。（pexels） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國諮詢公司Gartner最新預測，2020年大陸在IT支出的所有領域都將出現下滑，其中設備與數據中心系統的支出降幅最大。但由於新冠疫情持續促進遠端辦公領域發展，因此公有雲服務等細分領域預計將成為亮點，在2020年將增長19％，而雲端電話以及簡訊、雲端線上會議等也將呈現高水準的支出增長，分別為8.9％和24.3％。 但據新浪財經引述該報告指出，受新冠疫情影響，2020年大陸IT支出總額預計將達到2.77兆元人民幣，比2019年下降2.3％。 (旺報 ) #支出 #2020 #IT #大陸 #雲服務 #Gartner #遠端 #疫情 #增長 也許您會感興趣 推薦閱讀 阿里2020財年GMV破1兆美元 04:102020/05/23 全球財經 比基尼正妹的季節到了！特搜9大夏日「銷魂系」女性泳裝品牌 11:522020/05/23 娛樂 雲服務爭霸戰開打 04:102020/05/24 專題周報 工商時報主辦 2020台南自動化展 ７月如期開展 04:102020/05/25 產業特刊 Maje 2020春夏Slim Aarons系列重現池畔派對的時尚奢華氣息 17:082020/05/25 時尚 黃子韜《創造營2020》逼哭眾多女孩 這次尷尬被虧幼稚 19:082020/05/25 娛樂 《產業》2020 COMPUTEX線上眾星雲集 暢談5G、AIoT 08:012020/05/26 財經 手機還是平板？傳三星Note 20＋螢幕上看7吋 14:172020/05/26 科技 南庄花卉節週末繽紛登場 參山處攜手地方打造花花世界 20:082020/05/26 生活 2020國慶煙火 台南接棒 04:102020/05/27 社會新聞 兩岸熱門新聞 白宮：若港版國安法通過 將取消香港金融中心地位 - 兩岸 港示威者發起「大三罷」 警方拘捕180人 - 兩岸 李嘉誠對港版國安法表達「 3個觀點」 - 兩岸 古代女子還未發育成熟 為何13、14歲就要出嫁？ - 兩岸 - 旺報 人行法修改 不涉財政赤字貨幣化是底線 - 兩岸 - 旺報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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