美國諮詢公司Gartner最新預測，2020年大陸在IT支出的所有領域都將出現下滑，其中設備與數據中心系統的支出降幅最大。但由於新冠疫情持續促進遠端辦公領域發展，因此公有雲服務等細分領域預計將成為亮點，在2020年將增長19％，而雲端電話以及簡訊、雲端線上會議等也將呈現高水準的支出增長，分別為8.9％和24.3％。

但據新浪財經引述該報告指出，受新冠疫情影響，2020年大陸IT支出總額預計將達到2.77兆元人民幣，比2019年下降2.3％。

(旺報 )