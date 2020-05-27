成語蕎當模特兒之外，也是一名通告藝人，更因為亮眼外型被譽為「小侯佩岑」，出道13年幾乎樣樣精通，甚至還自創服飾品牌；不過，今年35歲的她自曝日前詢問綜藝節目比基尼單元的通告，對方找了更年輕的女藝人，她才頓悟自己已不是妹子了。

日前成語蕎錄製綜藝節目《小明星大跟班》，當天任務是主動向《國光幫幫忙》要比基尼單元的通告，親自聯繫時還積極表示可以傳比基尼照，讓工作人員鑑定，沒想到對方秒回「觀眾喜歡看年輕妹妹」，並且表示這單元有「年齡限制」婉拒她。

遭節目因「年齡」打槍後，成語蕎心情受影響，馬上在IG發文，「當我血淋淋的親耳聽到因為年齡被拒絕了，其實一霎那間也覺得確實沒錯啊，我已經不是妹子」；但想開後又說，「我確實是姊姊了，被某些市場淘汰了又如何」，認為每個女人在不同年齡活出自我，努力提升自己與自信才是最重要的事。

(中時電子報)