資誠普華（PwC）與台灣併購與私募股權協會今（27）日發布《台灣併購白皮書》，內容指出，2019年全球併購動能主要仍受政治經濟事件影響，併購交易總額較2018年微幅下滑。

然而，2020年起新冠疫情在全球大流行，全球供應鏈及終端商業活動都被迫中斷或暫停，也打亂企業既有布局，恐造成部份併購交易案因此順延協商及交割，甚至中止交易，2020年第一季併購交易總額較2019年同期下滑了27％。台灣鄰近國家海外併購活動受阻，多轉向以國內併購為主要動能。

台灣2019年併購動能同步受到影響，併購交易總額與交易件數均較2018年衰退，部分交易案恐受中美貿易、香港反送中活動及總統大選影響而有所觀望或延遲。面對未來景氣不確定性高，也迫使企業對於風險控管更加嚴謹，以保有充裕的營運資金為主，若進一步有投資需求，則會對於價值的評估更加謹慎。

台灣併購與私募股權協會理事長盧明光認為，危機就是轉機的契機，企業遭遇大環境衰退的衝擊和未來的不確定性，能存活下來、站穩腳步者，都是懂得善用外部資源，勇於突破困境以及具備視危機為轉機的企業。

普華（PwC）國際財務顧問公司執行董事翁麗俐表示，在保護主義、5G智慧應用以及家族企業接班傳承等全球趨勢下，所展現的經貿活動與市場需求不同於以往，而這波新冠疫情，勢必加速加劇這些趨勢的變化。

(工商 )