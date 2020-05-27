由於 Android 系統隸屬 Google，不少 Google 服務都會率先在 Android 平台更新，其中 Google Maps 的「Incognito Mode」(隱身模式，或稱無痕模式)也不例外。近日，Google Blog 公布，這一項功能終於也登陸 iOS 平台了。如果不想要你造訪各地的紀錄時時刻刻被記錄，快來看看怎麼保護你的隱私。

iOS 版 Google Maps 啟用隱身模式。(手機截圖／黃慧雯製)

iOS 使用者要如何開啟 Google Maps 的無痕模式？只需要打開「Google Maps」，點選自己的大頭照(帳戶)，就能看見下方的「開啟無痕模式」的選項，點選即可開啟。之後在 Google Maps 帳戶的大頭貼照片會顯示為無痕模式的圖示，在地圖中所在位置的標示點，則會顯示「黑色」，而不像未開啟「無痕模式」前，則是藍色，滿容易可以區別。

啟用無痕模式或者說隱身模式，會帶來那些改變？Google 指出，起碼有三點不同。(1) Google Maps 不會在帳戶中儲存瀏覽紀錄/搜尋紀錄，也不會向你傳送 notification (通知)；(2)如果有的話，Google Maps 不會更新你的定位紀錄(location history)或是分享的位置資訊；(3)Google Maps 不會運用你的活動來個人化 Google Maps，也就是說不會出現推薦餐廳這一類資訊。

除了針對 iOS 版的 Google Maps 加入無痕模式的功能。Android 版本 Google Maps 還加入了可批次消除時間軸紀錄的功能，讓你可以快速整理自己造訪地點在 Google Maps 中被記錄的資料，管理隱私上更為便利。

(科技)