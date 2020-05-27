6月6日高雄將舉行罷韓投票，教育部最近發文給各大學，當天具有投票權的教職員工生「均以放假處理」，這被質疑「罷韓國家隊動了」。不過教育部喊冤說，只是依照慣例，將中選會的來函轉知各大學。

教育部最近發文給各大學說：中央選舉委員會函以，109年6月6日（星期六）為高雄市第3屆市長韓國瑜罷免案之投票日，為便利選舉區內各級機關、學校、團體、事業機構員工前往投票，是日均以放假處理。

中選會今天也跳出來說明，5月6日已通函各機關，為便利選舉區內各級機關、學校、團體、事業機構員工前往投票，當天均以放假處理。總統立委選舉、地方九合一選舉，乃至於昔日立委蔡正元罷免案與立委黃國昌罷免案等，依法且循例，皆是如此辦理。

教育部發文後被質疑是「罷韓國家隊動了」，教育部委屈的表示，只是依慣例轉中選會的文給大學知道。而事實上，6月6日是星期六，絕大多數有投票權的大學生原本放假，不過進修部學生或大學一些員工，可能還是要上班，教育部告知學校當天「均以放假處理」。

(中時 )