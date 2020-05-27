停辦貢寮海洋音樂祭 侯友宜：會舉辦活動彌補商家損失 16:072020/05/27 中時 張睿廷 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 侯友宜表示，新北市停辦海洋音樂祭，但會另舉辦其它活動，彌補商家損失。（張睿廷攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新冠肺炎國內疫情趨緩，但國外仍持續延燒，新北市長侯友宜27日上午宣布停辦貢寮海洋音樂祭，引發討論，侯友宜下午受訪時再度提到，因海洋音樂祭無法做好防疫措施，決定停辦，但會另行舉辦活動彌補地方商家損失。 侯友宜強調，海洋音樂祭沒辦法強制戴口罩、落實社交距離、實名制，為安全起見，才做此決定。 侯友宜表示，停辦海洋音樂祭會影響地方商圈，但新北市 一定會照顧這些商家，會舉辦其它活動，帶動地方休閒產業發展，彌補商家損失，促進觀光發展。 (中時 ) #侯友宜 #音樂祭 #海洋音樂祭 #海洋 #活動 也許您會感興趣 推薦閱讀 新北紓困核定率破9成 侯友宜：6月底將發9億 11:252020/05/25 政治 邀陳時中遊新北 侯友宜：我願意 04:102020/05/26 地方新聞 為這件事 藍轟蔡：不如侯友宜、韓國瑜及柯文哲 11:312020/05/26 政治 新北新月橋「鑽戒造景」遭控抄襲 侯友宜澄清 12:122020/05/26 政治 區間測速剩新北不停用 侯友宜：只要校對精準會繼續執法 13:042020/05/26 政治 新北觀光局推「OK旅遊」侯友宜：歡迎探索祕境 17:302020/05/26 政治 花敬群拜會侯友宜 新北未來4年 蓋3萬戶社宅 04:102020/05/27 財經要聞 防疫 新北貢寮海洋音樂祭今年停辦 10:352020/05/27 生活 取消活動人數管制 侯友宜：將檢討校園、舞廳開放 10:342020/05/27 生活 防疫！貢寮海洋音樂祭今年停辦 12:322020/05/27 生活 政治熱門新聞 蔣經國日記為何點名陳菊？趙少康爆驚人「真相」！ - 政治 被蔣經國日記多次點名！陳菊說話了 - 政治 高雄大雨後這情景 女網友一路驚呼：塌了塌了！ - 政治 陳揮文：如果沒有韓國瑜 高雄就只是… - 政治 高雄淹水韓國瑜「放棄休假」 謝震武聽完搖頭：慘了… - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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