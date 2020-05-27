新冠肺炎國內疫情趨緩，但國外仍持續延燒，新北市長侯友宜27日上午宣布停辦貢寮海洋音樂祭，引發討論，侯友宜下午受訪時再度提到，因海洋音樂祭無法做好防疫措施，決定停辦，但會另行舉辦活動彌補地方商家損失。

侯友宜強調，海洋音樂祭沒辦法強制戴口罩、落實社交距離、實名制，為安全起見，才做此決定。

侯友宜表示，停辦海洋音樂祭會影響地方商圈，但新北市

一定會照顧這些商家，會舉辦其它活動，帶動地方休閒產業發展，彌補商家損失，促進觀光發展。

(中時 )