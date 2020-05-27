香港立法會今日恢復《國歌條例草案》（國歌法），引起部分港人反彈，發起「大三罷」包圍立法會，並發動快閃堵路以及駕車慢速行駛癱瘓交通。

約中午12時許，有數十人手舉「反對國安法」的標語在銅鑼灣希慎廣場內聚集，防暴警隨即到場攔查示威者，其中包含香港眾志主席林朗彥、南區區議員袁嘉蔚等。

下午1時起，銅鑼灣希慎廣場人群開始增加，有約200人自銅鑼灣希慎廣場走向軒尼詩道，防暴警也舉旗隊示威者警告，經過中環畢打街時，聚集人數來到上千人。

下午1時19分，防暴警在中環皇后大道對示威者發射胡椒球彈，接著地鐵銅鑼灣站出口宣布關閉，防暴警拉起封鎖線。接近下午2時，前幾日才發生衝突的銅鑼灣鵝頸橋也開始有示威者聚集。

港警方表示，下午1時中環畢打街一帶有人群集結及叫囂、佔據及堵塞皇后大道中、德己立街一帶道路，警方使用胡椒球彈制止相關違法及暴力行為。旺角則發生有人以雜物堆放阻礙行車路線。截至下午1時，在銅鑼灣以及中環就有180人遭到拘捕。

(中時 )