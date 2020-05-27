萊鎂醫（6633）研發的「iNAP One安鎂睡眠呼吸治療裝置」，台灣時間5月27日獲得美國食品藥物管理局FDA 510（K）上市許可。該公司目前正與多家美國當地通路商談合作中，預計今年下半年將正式進入美國市場。

睡眠呼吸中止症治療商機龐大，估計全美患有該疾病的人口高達五千萬人，但卻有高達九成患者未被診斷與治療，全美國每年的睡眠呼吸中止診斷和治療支出就高達104億美金，傳統正壓呼吸器每年銷售超過二百萬台，商機龐大。

「iNAP One安鎂睡眠呼吸治療裝置」是萊鎂醫自行研發與製造的創新醫材，相較於傳統連續正壓呼吸器，萊鎂醫採用獨家設計的口部介面，利用「負壓」穩定口內軟組織，讓患者在睡眠時舌頭不受重力影響而往後掉落，達到避免造成呼吸道阻塞的效果，由於技術原理的不同，治療主機微型化至只有二百公克的重量，並且使用鋰電池供電，可以使用一周以上，更重要的是提供患者用鼻子自然呼吸的治療體驗，提高治療的舒適性與順應性，可以讓美國將近六百萬正壓呼吸器的不適應病患，多了一種更方便的選擇。

萊鎂醫於2018年併購競爭對手Apnicure的所有專利與無形資產後，是目前市場上唯一使用口內負壓技術治療睡眠呼吸中止症的產品，目前萊鎂醫已完整佈局全球超過20個國家的專利，全球已有一百五十五件專利獲證，其具備顛覆傳統產品的龐大潛力，有望打破國際大廠壟斷的現有生態，專利佈局除了治療主機外，更著重於專屬的耗材設計，預計透過客戶持續的耗材回購，帶來穩定的收入，市場有相當的想像空間。

目前世界各國受到COVID-19疫情嚴重影響，連續正壓吸器供給面臨短缺，此外正壓與面罩的使用也會造成感染管制的困難，在使用上有很多的限制，「iNAP One安鎂睡眠呼吸治療裝置」藉由負壓技術與多重的耗材設計，利用醫療等級面罩材質技術製造的DryPad以及次微米等級的防水透氣膜設計，可以隔絕病毒細菌減少感染風險， 在未來疫情影響仍不明朗的情況下，預期負壓式睡眠呼吸中止治療裝置將會扮演重要的角色。

(工商 )