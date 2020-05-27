為開拓新市場，塗裝木皮板廠科定(6655)27日指出，將首度進軍百貨門市，插旗台北誠品信義店，以文創商品為主，28日開幕；科定指出，在台灣試水溫，若取得成功經營模式，將推廣到中國大陸市場。

科定指出，此次在誠品的營項主要是以杯墊、筆筒、收機架及家飾品等文創商品為主。

主要以塗裝木皮板、手刮木地板為主要產品的科定，2019年營收中，60%來自中國大陸。40%則是台灣市場貢獻。

科定指出，今年受到疫情干擾，塗裝木板的業績有受到影響。這次到誠品百貨商場設櫃，還是以試國內文創商品的市場水溫為主，如果此營運模式可被消費者接受，未來將擴及國內其他百貨商場，並推廣到中國大陸。

科定今年首季出現2千萬元的第一次單季虧損；科定指出，主要是受到疫情的影響，第二季在大陸市場陸續復工、解封後，4月的營運已補足首季的虧損。

目前在大陸市場有52家直營店的科定表示，今年以來雖受疫情封城因素，造成短暫需求減少，但根據統計，中國大陸每年還有上千億元的內裝修市場商機，預期，到年底，營運會逐漸恢復成長動能。

2019年，科定的合併營收25.75億元，科定指出，依國內及中國大陸目前的訂單量及市場回溫度，2020年的營運應會和去年相當。

(工商 )