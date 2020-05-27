社頭這名學生，僅花35元就中了千萬元，也讓超商35元的飲料詢問度暴增。(吳建輝攝)

財政部日前公布2020年1~2月統一發票中獎號碼，7-11統一超商共開出4位千萬得主，而其中一位中獎幸運兒，只在彰化縣社頭鄉金佳旺門市買了一瓶35元飲料，就中了千萬大獎，當地鄉親表示得獎的是一名學生，但中獎人與其家人則是否認到底。

而中獎的超商低調不願受訪，僅在門口貼出賀榜，提醒該中獎民眾去領獎，據傳言該學生上下學時，都會在中山路與社斗路口上下校車，經常到該超商消費，結果一次就中了１千萬，消息傳開以後附近居民都爭相到該超商採購，沾沾喜氣也希望自己能夠中獎。

而消息為何會曝光，據傳學生中獎後與家人低調到銀行領獎，但中獎學生忍不住透漏給死黨，死黨得知後也將好消息透漏給家人，消息因此而傳開，整個社頭鄉民都知道了，但現在最讓民眾疑惑的是，學生到底是買哪一款飲料中獎，大家都想成為下一個千萬富翁。

而盤點這一次得獎的幸運兒，多半是購買飲料、麵包，或是簡單的民生用品，像是購買90元民生用品，53元的統一麵包、茶飲，消費金額都落在百元內，但最幸運的還是屬社頭這名學生，僅花35元就中了千萬元，也讓超商35元的飲料詢問度暴增。

(中時 )