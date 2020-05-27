公平交易委員會今天通過，光陽公司及昇龍公司在公司網站刊登「光陽機車金牌125」商品廣告，並宣稱「油箱容量8.5L」，但實際僅有7.5L，公平會以影響交易決定商品內容為虛偽不實及引人錯誤表示，分別處光陽公司新臺幣40萬元、昇龍公司新臺幣5萬元。

公平會表示，據製造廠商光陽公司表示，該商品油箱容量歷來皆為7.5L，網站及使用手冊誤載為「油箱容量8.5L」，因有消費者反映其油箱容量問題，經研發人員重新測量，發現該商品油箱容量實際上為7.5 L後予以更正。

公平會指出，該商品廣告宣稱「油箱容量8.5L」表示與事實不符，其差異已逾越一般大眾所能接受程度，足以引起一般大眾錯誤認知或決定，而光陽公司及昇龍公司分別於其公司網站刊登使用該商品廣告，卻未就該商品是否具「油箱容量8.5L」情形，注意審查廣告宣稱與事實是否相符，未善盡廣告主真實表示義務，依違反公平交易法開罰。

(中時 )