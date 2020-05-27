受新冠肺炎疫情影響，不少廠商面臨減班衝擊，為傾聽企業心聲，勞動部長許銘春27日到台中主持「減班休息廠商座談會」，計有27家來自中部工具機、製鞋、航空地勤、餐飲、零售、體育用品等不同產業代表，分享參與充電再出發及安心就業等計畫經驗，並提供政策建言。

許銘春表示，疫情籠罩全球，造成台灣不少優質企業營運受相當程度衝擊，挺企業，穩定勞工就業，是政府責無旁貸的責任，針對減班休息的企業，勞動部優先以穩定勞雇關係為目標。

2月推出「充電再出發訓練計畫」，對減班休息事業單位及勞工提供最高350萬元的訓練費用及受訓期間每小時158元、每月最多120小時的津貼補助，鼓勵在職勞工參加訓練課程，持續強化技能發展。

此外，3月再推出「安心就業計畫」，對因「減班休息」造成薪水有所損失的勞工，由政府提供5成薪資差額補貼，協助雇主與勞工，度過減班休息的困境。

疫情漸趨緩，但勞動部傾聽企業與勞工心聲馬不停蹄，許銘春說，對計畫執行採取更彈性多元作法，如充電再出發計畫勞工參訓方式，除原先規畫可由公司辦訓或就近至勞動部勞動力發展署所轄分署受訓，開放勞工「居家線上上課」，自主選擇參與「勞動力發展數位服務平台」開設的課程。

南投縣一家製造業大廠的林姓總經理指出，該公司主要生產堆高機，因疫情影響，造成原物料斷鏈及外銷受到影響，不得不減班休息度過難關，感謝勞動部勞動力發展署中彰投分署主動到工廠說明，讓公司知道要運用勞動部充電再出發及安心就業2項計畫。

這家製造業大廠表示，該公司前階段先運用安心就業計畫安穩員工生計，後階段將評估運用充電再出發計畫提升員工技能，能與勞動部長面對面交換意見，對整個政策立意有了更深入的了解。

許銘春強調，將持續以安穩、安心、安全三個安作為政策目標，讓勞工朋友擁有安穩工作、安心在職場打拚及安全的勞動環境，維護勞工以及雇主的權益。

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(中時 )